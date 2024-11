Quando si presentò le prime volte in maglia blaugrana, Giovani Dos Santos sembrava uno di quei talenti destinati a dominare senza ombra di dubbio il panorama calcistico degli anni a seguire. Invece, dopo un avvio promettente, la sua fiamma si è andata lentamente spegnendo e non ha mai ottenuto ciò che invece avrebbe potuto ottenere. Al Barcellona lo ritenevano talmente forte da proclamarlo l'erede Ronaldinho, ma in realtà non è mai riuscito a mantenere le promesse e dopo aver girovagato un po' tra Tottenham, Racing Santander, Mallorca e Villarreal, il messicano ha trascorso gli ultimi anni in MLS e nel campionato messicano. E adesso, ha deciso di voltare decisamente pagina.