Girona, 148 gol nella Liga: l’eterno Stuani ne ha segnati 51…!

Il Girona non sbaglia nella prima uscita casalinga stagionale e batte il Getafe anche grazie a una storica doppietta dell’ex Reggina che continua a far tremare le difese del campionato spagnolo…

Domenica il Girona ha battuto il Getafe 3-0 allo stadio “Montilivi” e a fare notizia è ancora il suo capitano, l’infinito Cristhian Stuani. La formazione di Míchel è andata in vantaggio con Yangel Herrera al 12’, ma lo show del 36enne è stato rimandato al secondo tempo.

Sì, perché il gol numero 50 nel campionato spagnolo con la maglia biancorossa per l’eterno bomber è arrivato al 55’. Due a zero e partita praticamente chiusa. Dieci minuti più tardi, con la complicità del portiere David Soria, arriva anche la rete numero 51 per l’uruguagio.