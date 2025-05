Girona, brutte notizie: l’allenatore Michel ricoverato in ospedale

Capace di portare il Girona in Champions League nella scorsa stagione, il tecnico nativo di Madrid dovrà fermarsi per qualche giorno

Alessandro Savoldi 9 maggio - 13:32

La stagione del Girona incontra l'ennesimo scoglio. L’allenatore Michel non sarà presente in panchina contro il Villarreal a causa di alcuni problemi di salute che lo hanno costretto al ricovero. Ecco i dettagli e le parole del tecnico.

🏥 MEDICAL STATEMENT | Girona FC coach Michel Sánchez has been hospitalized due to a health issue. He is under medical observation as a precaution and is progressing favorably.

He is receiving appropriate care, and we expect his recovery in the coming days.

The coach will not be… pic.twitter.com/I37H5ReJyN

— Girona FC (@GironaFC_Engl) May 9, 2025

Michel e il suo post sui social

Il Girona ha comunicato in mattinata che Michel dovrà fermarsi per alcuni giorni, chiedendo massima riservatezza nel rispetto dell’allenatore e della sua privacy, sottolineando che comunque il recupero sta procedendo per il meglio. Il tecnico spagnolo, però, sui propri canali social ha voluto tranquillizzare il mondo del calcio. “Scrivo queste righe per informarvi che, a seguito di un problema di salute, non potrò essere in panchina sabato prossimo, 10 maggio, per la partita di LaLiga contro il Villarreal. Dopo aver ascoltato i consigli dei medici, che ringrazio per le cure e la professionalità, dovrò fermarmi per qualche giorno per recuperare e tornare il prima possibile”.

Il comunicato prosegue: “Mi sento bene, sono sotto osservazione medica e conto i giorni che mancano per tornare in campo e continuare a lottare per il resto della stagione. Sono sicuro che questo gruppo, nonostante la mia assenza, darà tutto, come sempre, affinché la nostra gente possa sentirsi orgogliosa del club e dei valori che rappresenta”.

Infine i ringraziamenti a tutti coloro che si sono preoccupati: “Vorrei ringraziare le manifestazioni di affetto, i messaggi della famiglia Girona e tutte le persone che si sono preoccupate della mia situazione. Dovrò rimanere in ospedale in osservazione per alcuni giorni. Sono costretto a seguire la partita da un altro posto, ma sono sempre in contatto con il mio staff. A presto, ¡Amunt Girona!”.

Michel è arrivato nel Girona nel 2021, dopo aver allenato Rayo Vallecano e Huesca. In questi tre anni ha raggiunto risultati notevoli, portando la squadra al terzo posto e in Champions League nella scorsa stagione. Quest’anno, invece, il club si sta giocando la salvezza, trovando più difficoltà che in passato in Liga. A quattro giornate dal termine sono soltanto sei i punti che separano il Girona dalla zona retrocessione: senza il proprio allenatore in panchina servirà un extra-sforzo per portare a casa la salvezza.