Girona, paura nella festa: la fotografa stava per cadere dal pullman scoperto

di Sergio Pace

Dopo tre anni dalla retrocessione in Segunda Liga, il Girona torna nella Liga. In campionato il club catalano ha chiuso al sesto posto (l’ultimo utile per entrare nella griglia playoff). In semifinale playoff il Girona ha eliminato l’Eibar e trionfato contro il Tenerife in finale. Tutto si è deciso nella gara di ritorno dopo lo 0-0 dell’andata. Il 3-1 degli uomini di Michel ha sancito la vittoria contro i Chicharreros e il ritorno del Girona nella massima serie spagnola.

Via dunque ai festeggiamenti con il pullman scoperto per le vie della cittadina catalana. Durante la parata per la promozione (doppia perché la squadra di basket del Girona è salita nella Liga ACB, la massima divisione del campionato di pallacanestro spagnolo) ci sono stati, però, veri e propri attimi di panico.

Come testimoniato da alcune immagini estrapolate da un video, la fotografa ufficiale del club, Nuri Margui, ha perso l’equilibrio, colpita da un ramo di un albero, rischiando di cadere dal pullman.

Ad evitare gravi conseguenze ci hanno pensato alcuni giocatori. Nuri, che penzolava pericolosamente a mezz’aria dal pullman, è stata tenuta per la caviglia sinistra e il polso destro dal difensore Arnau Martinez e da Ramon Terrats e Gabri.

Il tempestivo intervento dei giocatori presenti ha evitato gravi incidenti e permesso di trarre in salvo la fotografa. Durante quegli attimi di paura la polizia locale si è precipitata dietro il pullman per cercare di attutire la caduta di Nuri nel caso in cui fosse caduta.

Fortunatamente tutto è andato bene grazie al salvataggio eroico dei calciatori del Girona.