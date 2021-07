Che Giuliano! Il figlio del Cholo riscalda già i tifosi dell’Atletico Madrid

I Colchoneros hanno battuto il Numancia in amichevole e a fine partita il più acclamato è stato Giuliano Simeone. Il terzogenito di Diego si è dovuto fermare per firmare autografi e fare foto con i fan a El Burgo de Osma

Molti tifosi dell'Atletico Madrid erano a El Burgo de Osma per assistere alla partita contro il Numancia e aspettare i giocatori alla fine dell'incontro. Nel tragitto verso l'autobus, i calciatori si sono fermati per salutare i loro tifosi, anche se non per molto. Come riportato dalla stampa spagnola, tra i più acclamati il figlio di Cholo. Giuliano Simeone ha esordito da titolare con i grandi in quest'amichevole, lasciando delle sensazioni molto positive.