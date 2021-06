Giuliano Simeone in ritiro con papà: l’Atletico Madrid convoca al raduno il figlio del Cholo

Giuliano Simeone è nella rosa dell’Atlético Madrid per iniziare la stagione insieme ad altri quattro canterani

Il 18enne Giuliano aveva già avuto modo di allenarsi con la prima squadra guidata dal padre e forse questa è l’occasione che lo avvicina al debutto. In ogni caso, mister Cholo avrà diversi ragazzi della cantera che intende seguire da vicino, perché manca poco al via della stagione e molti suoi giocatori rientreranno più tardi, al termine delle ferie post Europei e Copa América…

I giovani citati insieme al Cholito sono Moreno, Serrano, Corral e Mario Soriano, quest’ultimo aveva già esordito tra i grandi, nella partita di Copa del Rey di gennaio a Cornellá, entrando in campo per Joao Félix a un quarto d’ora dal termine del match che ha decretato l’eliminazione Atlético dalla competizione. Sebbene la lista dei convocati non sia ancora definitiva e non sia stata annunciata ufficialmente, questi cinque giocatori sarebbero già confermati, se i piani non dovessero cambiare.