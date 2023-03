Glasgow, i Rangers vivono un derby interno tra ultras e società

La partita vinta dal Rangers per 3 a 0 contro il Raith Rovers - valevole per la Coppa di Scozia - ha vissuto momenti di particolare tensione all'interno dell'Ibrox Stadium.

Nelle ultime uscite casalinghe il gruppo ultras conosciuto come gli Union Bears ha tolto il proprio striscione in curva ma il loro dissenso non si è limitato all'atto simbolico, tanto che durante il match hanno perfino abbandonato l'impianto sportivo.