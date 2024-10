Glasner preoccupato per il populismo di destra, non per la fiducia del Crystal Palace

Glasner sul momento del suo Crystal Palace: "Non mi preoccupa la fiducia. Mi preoccupano altre cose nel mondo, come le elezioni in Austria, il populismo di destra sta diventando una tendenza"

Nancy Gonzalez Ruiz 5 ottobre - 11:01

Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, nella conferenza pre Liverpool, ha affrontato con determinazione le critiche alla sua squadra, negando che la fiducia sia un problema: "Non mi preoccupa la fiducia. Mi preoccupano altre cose nel mondo, come le elezioni in Austria, il populismo di destra sta diventando una tendenza nel mondo, ma la fiducia non è qualcosa di cui mi preoccupo." Ha riconosciuto che le critiche fanno parte del calcio moderno e ha invitato i giocatori a non farsi influenzare dai social media: "Questo è il calcio. Questi sono i social media. Questo è il mondo in cui viviamo. Dobbiamo accettarlo." Nonostante l’avvio di stagione difficile - 3 sconfitte e 3 pareggi fin qui - Glasner rimane ottimista: "Non siamo nella forma migliore, ma ciò che mi dà fiducia è che siamo all'inizio della stagione. Tutti stanno lavorando duramente per entrare nella forma migliore”.

Sui singoli Per quanto riguarda le novità della squadra, Glasner ha confermato che Trevoh Chalobah, in presito dal Chelsea, si avvicina al debutto: "Ha avuto un'altra settimana di allenamento con noi. Ogni sessione di allenamento è buona per lui per raggiungere la sua forma migliore, e questa settimana è sembrato piuttosto in forma.” Su Matheus Franca, Glasner ha dichiarato: "Purtroppo è di nuovo infortunato. È l'inguine abduttore. È una situazione difficile soprattutto per lui e per noi. Non mi aspetto che giochi molte partite per noi nel 2024”. Rispetto alla cessione di Michael Olise, Glasner ha minimizzato l'impatto della sua partenza: "Ha saltato più del 50% delle partite della scorsa stagione. Non ha senso parlare di un giocatore che non c'è più” e ha aggiunto: "Non ci aiuterà a vincere domani contro il Liverpool. Lo stesso vale per Michael. Non ci penso”.

La sfida contro il Liverpool Oggi, 5 ottobre, il Crystal Palace si prepara ad affrontare il Liverpool guidato da Arne Slot. Nonostante la vittoria per 1-0 contro i Reds nel match di ritorno della scorsa stagione, Glasner ha sottolineato che i successi passati non hanno rilevanza per la partita di oggi: "È stata una grande vittoria, ma è il passato. Vincere a Barcellona non conta domani, vincere ad Anfield quattro o cinque mesi fa non conta domani, quindi dobbiamo essere pronti domani, e saremo pronti.” Sui Reds: "Il Liverpool sta andando abbastanza bene. Giocatori fantastici e un nuovo allenatore che sta facendo un lavoro fantastico.” Infine, Glasner ha sottolineato l'importanza dei tifosi e ha concluso con un riferimento al momento della squadra: "In queste situazioni è come nella vita, se soffri, hai bisogno di qualcuno che ti sostenga."