Gli Urawa Reds battono il León: adesso il Manchester City nella semifinale Mondiale per Club

I giapponesi dell'Urawa Reds, campioni d'Asia, approdano in semifinale al Mondiale per club in corso in Arabia Saudita. Superati i messicani del Club Leon, l'Urawa Reds se la vedrà in semifinale contro il Manchester City.

Simone Balocco

I messicani del León, vincitori della Champions Concacaf, e i giapponesi Urawa Red Diamonds si sono affrontati nella seconda fase del Mondiale per Club, allo Stadio Abdullah Al-Faisal, in Arabia Saudita, e i giapponesi hanno vinto con il minimo scarto: 1-0. Il gol della vittoria è stato segnato da Schalk, nel secondo tempo.

L'asticella si alza...

Con questo risultato l'Urawa si è qualificato per le semifinali della competizione intercontinentale e ora affronterà il Manchester City. La partita tra asiatici ed europei si svolgerà martedì 19, alle 17.00 (ora italiana), sullo stesso campo della partita di oggi.

Gli Urawa Reds hanno avuto più possesso palla nel primo tempo, cercando subito di attaccare, ma anche il Leon ha saputo crearsi le sue occasioni. In ogni caso la prima occasione netta da gol è stata di Okubo per l'Urawa dopo 18 minuti di gioco.

Nella ripresa, gli Urawa Reds hanno avuto un'altra grande occasione per aprire le marcature, subito in apertura, ma la falliscono dopo l'assist di Akimoto per Ito. Alla fine, però, i giapponesi ce la fanno ad aprire le marcature a meno di un quarto d'ora dal termine con il 31enne attaccante olandese Alex Schalk.

Come se lo scenario della partita non fosse già abbastanza negativo per León, il difensore Tesillo ha ricevuto il suo secondo cartellino giallo dopo un fallo commesso al limite dell'area ed è stato espulso. Nonostante abbiano ugualmente provato a pressare nei minuti finali, i messicani non sono riusciti a segnare e hanno salutato il Mondiale per club, mentre gli Urawa Red Diamonds proseguono e attendono il Manchester City in semifinale.

