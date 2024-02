Gol fantasma, ma niente goal-Line tecnhology: è polemica in Spagna

Come spesso accade, a match così importanti segue sempre un vortice di polemiche. Il casus belli del giorno è il gol fantasma della Real Sociedad al minuto 5 del primo tempo supplementare. La conclusione ravvicinata di Turrientes è stata respinta sulla linea di porta da Samu Costa, ma per i padroni di casa il pallone è stato parato quando già aveva varcato la linea di porta.

L’arbitro e gli addetti in sala var hanno rivisto più volte l’azione, cercando il frame più adatto a verificare se effettivamente il pallone fosse già entrato, ma l’assenza della già online technology non ha permesso di chiarire la posizione del pallone al momento della respinta del portiere del Maiorca. Tra i top cinque campionati europei infatti, quello spagnolo è l’unico ad essersi opposto all’introduzione della Goal Line in competizioni nazionali. Una scelta che continua a far discutere e che getta parecchie ombre sull’operato della Federcalcio.