Gol nel derby e sangue dal ginocchio: Nizza, i due volti della gioia di Diop…

Sofiane Diop, 22enne francese di origini senegalesi, si è infortunato al ginocchio festeggiando il gol nella vittoria del Nizza sul Marsiglia in uno dei derby della Costa Azzurra questa domenica 5 febbraio in Ligue 1 (1-3).

Sofiane Diop ha sbloccato il risultato. L'ex centrocampista del Monaco, arrivato a fine agosto per 22 milioni di euro, dopo un tiro respinto da Pau Lopez, ha segnato con un colpo di testa in tuffo da distanza ravvicinata (38'). Un gol che il numero 10 dell'Aiglon ha festeggiato senza ritegno, scivolando vicino alla bandierina del calcio d'angolo.

Ma nell'euforia, Sofiane Diop è andato lungo. Il suo ginocchio sinistro è rimasto incastrato nel prato del Vélodrome... e in quel momento non ha nascosto il suo dolore. Per sua fortuna niente di grave, visto che ha potuto riprendere il suo posto e proseguire la partita fino alla sua sostituzione al 66' con Billal Brahimi. Ma la sua gamba ha conservato alcune cicatrici di questa dolorosa esultanza. Dopo aver festeggiato la vittoria con i suoi compagni negli spogliatoi, Sofiane Diop è apparso con un ginocchio sanguinante davanti alle telecamere di Prime Video, l'emittente dell'incontro, installata a bordo campo.

Ed è stato accolto da un Thierry Henry in gran forma e che lo conosce bene per averlo allenato qualche mese a Monaco. "Non voglio discutere con Sofiane. Che sbrego è? Ti sei fatto male? E' grave? Hai giocato su un sintetico o cos'è? Wow". "In quel momento dopo il gol, mi sono strofinato per terra", ha ammesso Diop con un sorriso, dopo aver rivisto le immagini della sua disavventura.