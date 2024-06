Golden Boy, Lamine Yamal guida la classifica dei migliori Under 21 d’Europa

Nella giornata di mercoledì 5 giugno, al teatro Cucinelli di Solomeo, è stata presentata la classifica parziale dei 100 migliori giocatori under 21 d’Europa. Il favorito per la vittoria finale del Premio Golden Boy è il classe 2007 del...

Vincenzo Bellino Redattore 6 giugno - 09:02

Nella giornata di mercoledì 5 giugno, al teatro Cucinelli di Solomeo, è stata presentata la classifica parziale dei 100 migliori giocatori under 21 d'Europa. Il favorito per la vittoria finale del Premio Golden Boy è il classe 2007 del Barcellona Lamine Yamal. Protagonista di una stagione molto positiva, 6 gol e 7 assist all'esordio in prima squadra, il sedicenne spagnolo parteciperà anche ai prossimi campionati Europei con la Nazionale maggiore.

Yamal in testa: solo 2 italiani in lista — Yamal guida al momento la classifica, seguito da Joao Neves del Benfica e da Alejandro Garnacho del Manchester United. A rappresentare il campionato italiano nella Top 100 ci sono Huijsen della Roma, in prestito dalla Juventus, Urbański del Bologna e Kenan Yildz della Juventus, prodotto della Next Gen. Gli italiani presenti in classifica sono solamente due, Pafundi in 98ª posizione e Kayode della Fiorentina, in posizione numero 22.

Ligue 1, il campionato più rappresentato — Con un giocatore in più rispetto al secondo aggiornamento, la Ligue 1 è il campionato più rappresentato (16 elementi), seguita dalla Pro League belga (12), dalla Premier League e dalla Liga (11). In totale sono nove i nomi nuovi rispetto a un mese fa, tra le new entry spicca Arda Guler del Real Madrid, per il quale Carlo Ancelotti ha espresso parole al miele durante i festeggiamenti per la vittoria della 15ª Champions League.