Goretska: “Sono contento di stare al Bayern”

Il Bayern Monaco vince per 1-0 contro il Paris Saint Germain, e dopo la partita parla Leon Goretska, che è ritornato titolare in una stagione non facile per lui

"Sono qui per giocare a calcio: sto bene se mi lasciano fare"

Non è stato sempre titolare, Goretska: in questa stagione, infatti, è partito spesso dalla panchina e non sempre è riuscito ad entrare in campo. Nel match disputato ieri, il centrocampista tedesco è partito titolare. Gli infortuni di Palhinha e Pavlovic sono stati complici positivi della rinnovata titolarità di Goretska: "Mi fa sempre piacere di giocare a calcio, sono qui per questo. Mi fa stare bene quando vengo lasciato libero di fare il mio gioco". E, a proposito del suo futuro, dice: "Abbattermi non è mai stata un'opzione. E' condizione fondamentale essere professionale. Ho sempre agito così durante la mia carriera, e di certo non cambierò atteggiamento ora".