Grandi rivali brasiliani e argentini, ma Raphinha ha Messi con la Copa América sulla cover del suo cellulare!

Il brasiliano, nuovissimo rinforzo del Barcellona, ​​si è fatto un selfie con un dettaglio di Leo...sembra proprio il suo cellulare....

Redazione DDD

La scorsa settimana, Raphinha è stato presentato come nuovo acquisto per il Barcellona. Dopo una lunga trattativa, è stato raggiunto un accordo con il Leeds e i catalani pagheranno 58 milioni di euro (più altri sette in variabili in base alle prestazioni) per il 25enne esterno brasiliano, che ha firmato un contratto per cinque anni.

Un grande argentino "idolo" del brasiliano Raphinha

Già inserito nella formazione con il resto della squadra negli Stati Uniti, dove i giocatori guidati da Xavi Hernández faranno un tour pre-stagionale, il calciatore è stato promosso da Marcelo Bielsa quando El Loco era il suo allenatore in Inghilterra e, in vista dei Mondiali in Qatar, è diventato uno dei top a disposizione di Tite nella Nazionale brasiliana.

Durante la sua presentazione nella squadra culé, c'è stato un dettaglio che non è passato inosservato ed è diventato virale in questi giorni. Con indosso la maglia del Barcellona, ​​le telecamere del club lo hanno ripreso mentre scattava un selfie con un cellulare che aveva in copertina una cover di Lionel Messi che baciava la Copa América 2021, titolo che la Nazionale argentina ha conquistato vincendo, appunto, la finale contro il Brasile. Non si sa se sia il suo telefono personale o se abbia scattato la foto con quello di qualcun altro, ma la verità è che le immagini hanno avuto molte reazioni tra i fan di Leo.

L'immagine è proprio quella di Messi che bacia la Copa América, il suo primo titolo con la Nazionale maggiore, dopo aver battuto la Seleçao (1-0) nel mitico Maracanã...