Poco spazio ultimamente nel Manchester City di Guardiola, ma non sembra un grosso problema per il numero 10

Lorenzo Ciabattini 15 aprile 2025 (modifica il 15 aprile 2025 | 17:42)

Jack Grealish ha disputato appena una decina di minuti nell'ultimo incontro di Premier League, quello del ritrovato successo del suo Manchester City sul Crystal Palace. L'ala inglese, subentrata al minuto 87, a risultato già ampiamente acquisito, non è riuscita a mettersi in mostra in campo, come spesso gli sta accadendo in questa - deludente - stagione. Fuori dal rettangolo verde, però, l'esterno sinistro dà ancora il meglio di sé...

Grealish come Di Caprio — Un filmato ottenuto da The Sun mostra il momento in cui l'asso britannico, in t-shirt e camicia blu, si alza in piedi sul tavolino di un pub in stato evidentemente alterato. Con i suoi caratteristici capelli lisci e spettinati, l'inglese ha spalancato entrambe le braccia per assomigliare a Leonardo Di Caprio quando interpreta l'uomo d'affari nel film di successo di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street. E mentre la folla lo inneggiava, il successo rivisitato dell'anno scorso Dirty Cash (Money Talks) di Pawsa and The Adventures of Stevie V è stato suonato a tutto volume nel locale notturno londinese Bagatelle.

Visualizza questo post su Instagram

"L'anima della festa" — I presenti hanno raccontato poi al tabloid come Grealish - diventato padre lo scorso settembre, ndr - sia stato "l'anima della festa" durante l'evento Midnight Mass tenutosi domenica sera (la sera successiva al match di campionato). "Mentre gli amici di Jack erano intenti a chiacchierare con le ragazze del locale, lui si comportava in maniera del tutto disincantata, lasciandosi trascinare dalla musica", il racconto di uno dei presenti. "Quando Grealish ha replicato la famosa scena dell'ufficio di The Wolf of Wall Street, in cui il personaggio di Di Caprio rende omaggio ai banchieri corrotti, tutti sono andati in visibilio", ha riferito qualcun altro.

"Un conto da almeno cinque zeri" — Il gruppo del calciatore, fa sapere il tabloid, se n'è andato dopo l'una di notte, non prima di aver ordinato molte bottiglie al tavolo per un conto da almeno cinque cifre. Ma non è certo la prima volta che attaccante si rende noto per offrire da bere agli ospiti dei pub: era già successo quando aveva pagato 200 pinte di birra per i fortunati clienti del North Biddick Social Club di Washington. Insomma, quando si tratta di fare festa, Jack Grealish non si tira mai indietro.