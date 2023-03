Grecia, notte di festa per gli ultras dell’Aris Salonicco: 109 anni d’amore

Migliaia di fumogeni rossi accessi dagli ultras allo scoccare della mezzanotte in città per celebrare il compleanno del club

Una notte d'amore per tutti i sostenitori dell'Aris Salonicco. In occasione dei 109 anni dalla nascita della compagine greca gli ultras hanno deciso di organizzare una festa pazzesca in giro per la città.