Griezmann dà l’addio alla Nazionale: “Grazie per questa avventura”

Un duro colpo per Didier Deschamps e per Les Blues, dato che il calciatore dell'Atletico Madrid era uno dei pilastri dello scacchiere dell'ex tecnico di Marsiglia e Juventus. Chissà che dietro a questa decisione non ci siano proprio le frizioni tecnico-tattiche tra le petit diable e il Ct transalpino, visto che Griezmann aveva lamentato di recente, di aver giocato ad Euro 2024 in una posizione non sua.