Griezmann, no a tante offerte per un motivo: “Punto al record con l’Atletico Madrid”

Le tante offerte arrivate durante l'estate non hanno agitato più di tanto Antoine Griezmann. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha rifiutato ogni tipo di proposta pervenutagli per un motivo ben preciso.

Griezmann, nel corso della conferenza stampa in vista dell'impegno della Francia contro l'Irlanda per le qualificazioni ad Euro 2024, ha ammesso di aver ricevuto tante offerte quest'estate per lasciare l'Atletico Madrid. Ma l'intenzione del francese era già chiara: "Ero concentrato solo sull'Atletico. Mi trovo a 15 gol dal record di capocannoniere dell'Atletico e ho detto a mia sorella: "Non mi muovo, resto. Cercherò di superare quel record".