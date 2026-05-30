Alejandro Grimaldo è stato intervistato da AS al termine della terza stagione con la maglia del Bayer Leverkusen. Il terzino classe 1995 si è confermato ad altissimi livelli in Germania e punta a ritagliarsi uno spazio ancora maggiore nel campionato spagnolo.

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Grimaldo sicuro: "Favorito al Mondiale? Non c'è pressione"

Alejandro Grimaldo ha indossato la casacca del Leverkusen 29 volte in quest'ultimo campionato, siglando 8 reti e mettendo a referto 8 assist. Punto fermo della formazione tedesca, all'età di 30 anni, auspica ancora una nuova esperienza in un altro top campionato. "", queste le sue parole, ricordando che il suo contratto ha scadenza fissata al 30 giugno 2027. Alla Spagna come terra è legato in virtù della sua nazionalità e, tra una decina di giorni, rappresenterà la sua Selezione ma senza paura.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 NOVEMBRE: Alex Grimaldo del Bayer Leverkusen festeggia un gol che viene poi annullato dopo una revisione del VAR durante la partita della quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Manchester City e Bayer 04 Leverkusen al City of Manchester Stadium il 25 novembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

L'obiettivo dei giocatori in maglia rossa è trionfare al Mondiale sfruttando anche l'ottimo clima all'interno dello spogliatoio. Per esempio, Grimaldo non nasconde le simpatie per Marc Cucurella, terzino del Chelsea. "Abbiamo un ottimo rapporto, è quello con cui parlo di più! La prima cosa è la Spagna". L'emozione della convocazione non può essere trattenuta: "Nel calcio può succedere di tutto. È difficile essere in nazionale, ci sono i migliori in Spagna e praticamente nel mondo. Anche se ci vai da un po', tutto può cambiare... E sarà la mia prima Coppa del Mondo! È il mio sogno e lo realizzerò".

Grimaldo e la passione tatuaggi: "Ho ancora spazio per la Coppa"

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Sul suo corpo Grimaldo ha impressi di ciò a cui è più legato, grazie ai tatuaggi. Non nasconde , sempre ad AS, che troverebbe dello spazio per raffigurarvi il Mondiale: "Ho un vuoto, quindi spero di poterlo vincere. Sono sicuro che sarebbe nei miei panni. Gli troveremo un posto importante. Se vinciamo la Coppa del Mondo troveremo un posto nella mia pelle". Per quanto riguarda il suo idolo, pochi dubbi per Grimaldo: "Ero al Can Barça ed era lui. Anche se Iniesta, Xavi...".Oggi terzino col vizio del gol e dotato di ottimo piede, l'ex Benfica ricorda che ha avuto un passato in altri ruoli: "Certo,. Poi, quando sono arrivato al Can Barça, mi hanno convertito in terzino e a volte giocavo al centro. Giocatori come Marcelo mi hanno sempre amato, sono stati i miei idoli come terzini, ma come attaccanti, soprattutto Messi. E Xavi e Iniesta sono stati incredibili".

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