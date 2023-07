Guadalajara, la prima città al mondo ad ospitare il derby di Siviglia

È stato Adrián Segovia, direttore dei contenuti e della distribuzione per l Liga in Nord America, a sottolineare ciò che vivrà la capitale dello stato di Jalisco quando riceverà questi due club che intendono offrire un'esperienza speciale ai tifosi messicani. "Ci è venuto in mente di fare qualcosa che nessun'altra città al mondo ha potuto fare, ovvero un derby sivigliano. Questo duello tra Siviglia e Betis, che chiamiamo il Gran Derbi, è una partita che non ha mai lasciato la Spagna, non si è mai disputata fuori dalla Spagna, questa sarà la prima volta ed è il turno di Guadalajara, quindi è un'esperienza diversa per i tifosi messicani che vogliono avvicinarsi".