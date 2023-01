Guardie aggredite al derby di Siviglia: due Daspo e 4mila euro di multa

La Commissione Antiviolenza ha multato due tifosi sivigliani per aver aggredito le guardie di sicurezza nel derby cittadino finito 1-1 lo scorso 6 novembre

La Commissione Antiviolenza si è riunita ieri pomeriggio per trattare tutti i casi pendenti e decidere se classificare come ad alto rischio qualcuna delle partite di Copa del Rey che iniziano oggi.

Ma in realtà, tra le decisioni sorprendenti che ha preso c'era quella che risale al derby che Real Betis e Siviglia hanno giocato all'inizio di novembre al Benito Villamarín (1-1) e alcuni eventi che sembrava non avessero avuto un particolare significato.

In tal senso, la Commissione ha proposto una multa di 4.000 euro e un divieto di accesso agli impianti sportivi di dodici mesi per due spettatori che hanno aggredito le guardie giurate durante il derby del 6 novembre. Non è stato specificato se questi tifosi provenissero dalla tifoseria del Siviglia o del Betis.