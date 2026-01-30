Guardiola è intervenuto sul palco di un evento benefico per parlare della situazione palestinese. Nel suo intervento ha prima condannato le autorità per il loro silenzio, e poi lanciato un messaggio all'umanità, invitandola a non stare da parte.

Francesco Di Chio 30 gennaio - 18:02

Pep Guardiola è tornato a Barcellona per partecipare all'evento benefico Act X Palestine. Il tecnico catalano ha molto caro questo tema e ha nuovamente espresso il suo punto di vista su ciò che sta succedendo. L'allenatore ha indossato una kefiah e ha aperto il suo discorso in arabo con "Salam Aleykoum", rinnovando la sua solidarietà al popolo palestinese e riaprendo il dibattito sulle responsabilità della comunità internazionale.

Il discorso di Guardiola — Uno dei punti fondamentali toccati dall'allenatore è stato il trattamento (dis)umano che il mondo sta riservando ai palestinesi, in particolare ai bambini. "Sento che li abbiamo lasciati soli, abbandonati, trascurati. Immagino sempre che dicano ‘Dove siete? Venite ad aiutarci'. E fino ad ora non l'abbiamo fatto. Forse perché chi detiene il potere è codardo, perché fondamentalmente manda giovani innocenti a uccidere persone innocenti. Questo è ciò che fanno i codardi. Perché loro stanno nelle loro case, con il riscaldamento quando fa freddo e l'aria condizionata quando fa caldo. Dobbiamo fare un passo avanti". Queste le parole del tecnico del Man City che si è anche lasciato andare ad una critica, neanche troppo velata, alle istituzioni e a quello che dovrebbe essere il loro ruolo in questa vicenda.

Il messaggio di solidarietà — "Ci schieriamo davanti al mondo dalla parte dei più deboli: oggi la Palestina, come tutte le cause giuste. Questa è una dichiarazione per la Palestina, ed è una dichiarazione per l'umanità", ha concluso cosi il mister, lanciando un messaggio di vicinanza a tutte le popolazioni che sono vittime di oppressione. Guardiola non è nuovo a questo tipo di dichiarazioni, e spesso si è fatto veicolo di messaggi politici, cosa che non accade molto spesso nel mondo del calcio: il suo è un avvertimento che il silenzio e l'indifferenza spesso possono essere un tradimento verso i diritti umani fondamentali. Pep si è dimostrato per l'ennesima volta un maestro, e non solo nel rettangolo verde.