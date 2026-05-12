La corsa alla Premier League sta regalando un finale al cardiopalma, degno delle migliori sceneggiature sportive. Il duello a distanza che vede protagonisti l'Arsenal e il Manchester City non è affatto concluso, e a ribadirlo con forza è stato il manager dei Citizens Pep Guardiola, che ha suonato la carica per i suoi con una dichiarazione d'intenti inequivocabile: "Siamo ancora in corsa".

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Le possibilità del Manchester City

Analizzando l'attuale, la situazione e l'aritmetica giustificano la fiducia del tecnico catalano. I Gunners guidano attualmente la vetta con 79 punti in 36 partite giocate. Ilinsegue al secondo posto a quota 74 punti, avendo però una partita da recuperare. Se la squadra di Guardiola dovesse vincere il recupero, si porterebbe a sole due lunghezze di distanza dalla vetta, rendendo laun testa a testa serratissimo nelle ultime battute del torneo.

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Le parole di Guardiola riflettono la mentalità di una squadra abituata a gestire la pressione del rush finale. D'altra parte, l'Arsenal ha il destino nelle proprie mani ma è consapevole che ogni minimo passo falso potrebbe essere fatale.

Le parole di Guardiola

L'attenzione di tifosi e addetti ai lavori si sta già proiettando verso la decisiva ultima giornata di campionato. In Inghilterra cresce la convinzione che il vincitore della Premier League si deciderà proprio negli ultimi 90 minuti. A spaventare i tifosi londinesi c'è in particolare l'incrocio finale: come sottolineano molti appassionati, il Crystal Palace rappresenterà un ostacolo durissimo. Ed è lo stesso Guardiola a pensarlo: "Penso che si deciderà tutto all'ultima giornata e che il vincitore della Premier League dipenderà da come l'Arsenal affronterà il Crystal Palace. Il Palace giocherà la sua ultima partita di Premier League con Glasner, quindi darà il massimo per vincere."

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Guardiola ha poi continuato così, sempre sul Crystal Palace: "Sono sempre state partite difficili, soprattutto sotto la guida di Roy Hodgson e ora di Oliver (Glasner, ndr). Hanno una finale europea, quindi forse faticheranno un po' in Premier League, ma ci sono molti cambiamenti: l'allenatore se ne va, è stato annunciato molto tempo fa e forse non sono costanti, ma la qualità c'è. Il talento c'è."

Il messaggio di Guardiola è chiaro: arrendersi non è un'opzione.

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