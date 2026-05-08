Il tecnico del Manchester City si dice ottimista sul prolungamento del talento inglese, con l’intesa tra le parti ormai in fase avanzata.
Foden, che precisione: l'inglese sorprende tutti giocando a... freccette!
Arrivano segnali incoraggianti per il Manchester City, con Pep Guardiola che si è mostrato fiducioso sul futuro di Phil Foden. Il tecnico spagnolo, interpellato sul possibile rinnovo del talento cresciuto nel vivaio del club, ha lasciato intendere che l’intesa per il prolungamento contrattuale sarebbe ormai a un passo dalla definizione, alimentando ottimismo nell’ambiente Citizens.
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Un nuovo contratto per FodenClasse 2000 e valutato intorno agli 80 milioni di euro, Phil Foden è legato al Manchester City da un contratto valido fino al 2027. Cresciuto nel vivaio del club, il fantasista inglese si è ormai imposto come una pedina fondamentale della squadra di Pep Guardiola, mettendo insieme numeri di assoluto rilievo: 110 reti e 66 assist in 365 presenze complessive con la prima squadra. Un rendimento che certifica il suo peso crescente nel progetto tecnico dei Citizens. "Da quanto mi dicono, l'accordo con Foden è molto vicino, sta prolungando il contratto con noi", ha dichiarato il tecnico spagnolo
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Phil Foden è pronto a legarsi a lungo al Manchester City con il rinnovo di contratto ormai in dirittura d’arrivo. L’intesa prevede un prolungamento di cinque anni accompagnato da un significativo adeguamento dell’ingaggio, a conferma della centralità del giocatore nel progetto tecnico di Pep Guardiola. La firma arriva a poco più di un anno dalla scadenza dell’attuale accordo, segnale della volontà del club di blindare uno dei suoi talenti più rappresentativi in vista del futuro.
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