Pep Guardiola , interrogato sul nome di Joan Garcia dell'Espanyol, ha parlato più in generale commentando così gli ultimi rumors sul calciomercato del suo Manchester City : "Penso che sia un portiere molto bravo. Secondo i media, il City è interessato a 500 giocatori. Non so cosa succederà. Mi è stato detto che è un portiere straordinario".

