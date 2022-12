Guardiola: “Tornerei al Barça se fossi necessario per il club, ma non è così…”

Pep Guardiola è stato premiato al “Decimo galà delle stelle del calcio catalano” dove è stato consultato su una possibile seconda tappa in panchina a Barcellona e ha posto un’unica condizione in modo che possa pensare al suo ritorno.

Pochi giorni fa, il tecnico ha preso la decisione di prolungare il suo contratto con il Manchester City fino alla metà del 2025 per continuare la lotta per vincere la prima Champions League del club.

“Niente è paragonabile al Barça perché tutto è più in superficie. Tutto l’insegnamento mi è stato dato da questa casa. Ringrazio quelli di Manchester. Non pensavo che sarei stato lì per così tanti anni”, ha esordito nel corso della serata.

Guardiola ha poi concluso l’intervento ponendo l’accento su un possibile ritorno al Camp Nou: “Sono andato via e il Barça ha continuato a vincere. Se pensassi di essere essenziale, tornerei, ma non lo sono. Se un giorno dovessimo decidere di incontrarci di nuovo lo faremo in modo naturale. Non dobbiamo forzare. Ora non posso, è il turno di altre persone. Adesso c’è un allenatore, lo ha dimostrato anche Luis Enrique”.