Guida al derby catalano Barcellona-Girona: orario, probabili formazioni e pronostico

Il Barcellona guarda tutti dall'alto e può provare a rendere sempre più ampio il suo vantaggio.

LaLiga entra nella fase cruciale della stagione e la 29esima giornata propone un interessante confronto tra Barcellona e Girona. Il match, in programma domenica 30 marzo alle ore 16:15 allo Stadio Olimpico Lluis Companys, vede i padroni di casa ampiamente favoriti contro un Girona che sta attraverso un momento particolarmente difficile. Il derby catalano, però, è imprevedibile e spesso va ben oltre i pronostici: nonostante la differenza in classifica, ed altre variabili, la squadra di Miguel Muñoz potrebbe provare a strappare quantomeno un pareggio contro la formazione di Flick.

Momento di forma del Barcellona — Il Barcellona di Hansi Flick sta vivendo un periodo straordinario, con una serie impressionante di vittorie in Liga e un gioco offensivo di altissimo livello, che porta a registrare delle statistiche realizzative da record. Infatti è senz'altro superato il periodo di fine 2024 in cui il club blaugrana sembrava aver perso la bussola, navigando a vista tra diverse incertezza. Ma con il nuovo anno e la vittoria della Supercoppa, il Barcellona s'è nutrito di nuova linfa e da quel momento ha difficilmente sbagliato approccio ad un match. Grazie anche, e soprattutto, ad un gioco ben rodato e dei campioni di primissimo livello capaci di cambiare le sorti della partita in una singola azione.

Parliamo chiaramente di Pedri, cervellone della zona nevralgica del campo insieme a Dani Olmo, ma anche Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Quest'ultimo, proprio nell'ultimo match vinto contro l'Osasuna 3-0, ha segnato sul finale il suo ventitreesimo gol nel campionato spagnolo quest'anno, portandosi ancora più a distanza dalle marcature del francese del Real Madrid Kylian Mbappé, che invece è fermo 20. Questa vittoria, peraltro, ha consolidato anche il primato in classifica. Il Barcellona, infatti, adesso vede tutti dall'alto con 63 punti ottenuti i 28 partite, e ha 3 punti in più dei Blancos e 7 di vantaggio sull'Atlético Madrid, che ormai sta perdendo terreno.

La squadra di Simeone, infatti, ha perso le ultime due partite: risultati, questi, che non solo hanno fatto avvicinare l'Athletic Club (ora a 52 punti) ma che hanno allontanato le contendenti al titolo. Questo mese è stato particolarmente delicato per i Colchoneros, che se inizialmente ambivano a grandi risultati, adesso restano in gioco soltanto per la Copa del Rey, in cui affronteranno il Barcellona dopo un pirotecnico 4-4.

Momento di forma del Girona — Il Girona sta vivendo una stagione più complicata rispetto a quella passata. Attualmente tredicesimo con 34 punti, il club allenato da Muñoz non vince da cinque partite, collezionando tre pareggi. La squadra ha mostrato difficoltà nel reparto difensivo, subendo gol con troppa facilità. Se vuole uscire indenne dalla sfida contro il Barcellona, dovrà necessariamente migliorare la fase difensiva e cercare di sfruttare le ripartenze e gli spazi che concederà la formazione di Hansi Flick.

Uno dei problemi principali del Girona è la mancanza di incisività in attacco. Arnaut Danjuma, per esempio, quest'anno ha realizzato soltanto 3 gol, di cui due ad agosto contro l'Atlético Madrid ed il Siviglia. Dunque le promesse erano importanti, ma da quel momento l'attaccante olandese non ha più incisivo significativamente in zona gol, peccando di continuità. Un ulteriore ostacolo per la squadra ospite saranno le numerose assenze, ma potrà contare su Arthur Melo, ex della partita, che potrebbe far tornare in vigore la dura legge dell'ex. Non solo, ma conoscendo la squadra e l'ambiente la sua esperienza potrebbe rivelarsi determinante ai fini dell'andamento della partita e anche del risultato.

Probabili formazioni — Il Girona schiererà i suoi calciatori migliori provando il colpaccio nel derby, ma il Barcellona scenderà in campo con qualche pedina diversa rispetto alla sfida contro l'Osasuna. Una delle più importanti è la presenza del brasiliano Raphinha, che molto probabilmente ritornerà ad occupare una posizione in attacco dopo aver saltato il match di giovedì. Possibile anche il ritorno di Araujo e la conferma di Gavi a centrocampo.

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Gavi; Raphinha, Yamal, Lewandowski.

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau Martínez, David López, Krejci, Blind, Miguel Gutiérrez; Arthur Melo, Yangel Herrera; Tsygankov, Danjuma; Miovski.

I precedenti — Negli ultimi anni, gli scontri diretti tra Barcellona e Girona hanno regalato spettacolo e gol, con risultati spesso sorprendenti. Il Barcellona ha dominato storicamente la sfida, ma il Girona è riuscito a strappare vittorie di prestigio, dimostrando di poter competere anche contro avversari di altissimo livello.

L’ultimo confronto tra le due squadre, giocato in casa del Girona, ha visto il Barcellona imporsi con un netto 4-1. Tuttavia, nella stagione precedente il Girona aveva ribaltato i pronostici con un sorprendente 4-2 in casa, sfruttando al massimo le occasioni create e punendo una difesa blaugrana distratta. Un altro risultato inatteso è arrivato nel match precedente, terminato ancora in favore del Girona (2-4), un successo che ha rappresentato una delle più grandi vittorie nella storia recente del club.

Nei match amichevoli, invece, il Barcellona ha sempre avuto la meglio, dimostrando la differenza di qualità tra le due rose. Un altro precedente storico risale al 2018, quando il Barça travolse il Girona con un sonoro 6-1, in una delle vittorie più nette nella storia di questa sfida. Questi risultati dimostrano come il Barcellona parta spesso favorito, ma il Girona abbia dimostrato di poter sorprendere in più occasioni.

Pronostico del match — Il Barcellona parte nettamente favorito, ma la stanchezza potrebbe essere un fattore chiave. I blaugrana hanno giocato giovedì contro l'Osasuna e mercoledì affronteranno l'Atlético Madrid. Questo potrebbe portare a un calo di concentrazione e lasciare qualche spazio al Girona per trovare almeno un gol. Tuttavia, la superiorità tecnica dei padroni di casa rimane evidente. Ci aspettiamo una partita spettacolare e ricca di reti, con il Barcellona che dovrebbe imporsi con almeno due gol di scarto. Un risultato come 3-1 o 4-1 appare probabile, con Lewandowski e Yamal tra i principali candidati al gol.