Affare ancora bloccato e che rischia di saltare: situazione che ha distrutto il padre del giocatore, scoppiato in lacrime per la gestione della trattativa

Mattia Celio Redattore 21 luglio - 12:33

Il possibile trasferimento di Viktor Gyokeres dallo Sporting Lisbona all'Arsenal è uno dei temi più caldi della sessione estiva di calciomercato. Una trattativa che fino poche settimane fa sembrava in dirittura di arrivo ma che adesso si è bloccata. Dopo l'ennesimo tentativo di riavvicinamento da parte dei due club la situazione non ha visto alcuna svolta tanto che il padre del giocatore ci è rimasto veramente molto male.

Gyokeres - Arsenal, affare non decolla: il padre del giocatore piange — Viktor Gyokeres ha preso la sua decisione ormai da mesi: vuole andare a giocare nell'Arsenal. Il protagonista di 97 reti in due stagioni con la maglia dello Sporting Lisbona aspetta con grande impazienza di vedere realizzato questo desiderio ma al momento lo svedese dovrà ancora attendere per un po' di tempo. I due club, infatti, non sono ancora riusciti a trovare l'accordo e a poco meno di un mese all'inizio della Premier League questa saga sta mettendo a dura prova sia il giocatore che la famiglia.

A causa della gestione della trattativa, il 27 enne andato allo scontro totale con lo Sporting, tanto che ha deciso di non presentarsi in ritiro. Una situazione che si è fatta dunque molto complicata, soprattutto tenendo conto del fatto che il giocatore è ancora legato ai Leoni da un contratto fino al 2028 e che prevede una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Lo scorso fine settimana è emerso che l'Arsenal e lo Sporting avevano concordato verbalmente un accordo di principio del valore iniziale di 63,5 milioni di euro più 10 in componenti aggiuntivi e bonus. Ma ultimamente il club ha fatto marcia indietro non convinta su quest'ultimo tema.

Con la trattativa adesso ferma ad un punto morto, Gyokeres non è potuto neanche partire con l'Arsenal per la tournee negli Stati Uniti e adesso non gli resta altro che aspettare, o sperare, in un riavvicinamento tra le parti o, nel caso più clamoroso, che un nuovo club faccia un'offerta che convinca la dirigenza biancoverde. Una situazione non certo piacevole per lo svedese ma soprattutto per il padre. Come riporta il quotidiano A Bola, infatti, il genitore sarebbe scoppiato in lacrime a causa della gestione della trattativa da parte dello Sporting.