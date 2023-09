Ha giocato a calcio solo a FIFA, club lo ingaggia grazie ai 20mila euro del padre

Martin Podhajsky, 22enne studente di Giurisprudenza, non ha mai giocato a calcio. La sua esperienza si limita solo al famoso videogioco. Ingaggiato dall'Usti nad Labem, club professionistico di terza divisione ceca, grazie ai soldi del padre...

Sergio Pace Redattore

Curiosa storia dalla Repubblica Ceca. Un giovane ragazzo di 22 anni, senza esperienza nel mondo del calcio, è stato ingaggiato da un club professionistico grazie all'esborso di denaro del padre.

Repubblica Ceca, il papà sborsa 20mila euro per far ingaggiare il figlio senza esperienza

Un ragazzo di 22 anni, che non ha mai avuto esperienza nel calcio, potrà giocare partite ufficiali con un club professionistico. Sì, tutto vero. Martin Podhajsky, studente di Giurisprudenza, nella sua vita ha accumulato esperienze calcistiche solo...al videogioco FIFA.

Niente a che vedere con il calcio, men che meno con il professionismo. Ma quando hai il padre che esce fuori 20mila euro per farti ingaggiare da una società tutto diventa più facile. Ci troviamo in Repubblica Ceca e il club professionistico in questione è l'Usti nad Labem, attualmente quinto in classifica nella CFL (Group B), ovvero la terza divisione ceca. Un club che ha comunque una sua storia avendo militato tre volte nel massimo campionato. L'ultima apparizione dell'Usti nad Labem nella A ceca risale alla stagione 2010/2011.

Da ora in poi entrerà a far parte della squadra anche il giovane Martin, pur non avendo mai giocato a calcio. L'esborso economico del padre ha consentito al figlio di iniziare una nuova e incredibile avventura in un club professionistico. Il presidente dell'Usti nad Labem, Premysl Kuban, è stato chiaro in merito alla vicenda: "(Martin) non ha mai giocato a calcio. Solo al videogioco FIFA, per quanto ne so. Ma non si vedono 500mila corone ceche (20400 euro al cambio) rotolare sul tavolo ogni giorno. Se qualcuno mi offre questa somma di denaro, io lascio giocare chiunque".

Martin, oltre ad essere uno studente di Giurisprudenza, è anche impiegato della VIAGEM, la società immobiliare del presidente Kuban (lo stesso club ha preso la denominazione di FK VIAGEM Usti nad Labem). Da questo momento il ragazzo è stato registrato presso la Federcalcio della Repubblica Ceca e inizierà ad allenarsi con la squadra per ottenere una condizione atletica il più accettabile possibile per riuscire ad accumulare una decina di minuti in campionato nei prossimi mesi.

In attacco, dunque, l'Usti nad Labem avrà a disposizione un elemento che non ha mai avuto nessuna esperienza calcistica. La scelta della società ha comunque trovato il parere favorevole dei tifosi che, tramite un sondaggio, hanno fatto sapere di non essere contrari all'ingaggio di Martin (il 63% dei voti). L'Usti nad Labem è una società che ultimamente non si è fatta mancare nulla in termini di scelte "particolari".

Il club ha infatti iniziato la nuova stagione distribuendo gratuitamente mille abbonamenti e assumendo come giornalista nientepopodimeno che Miss Repubblica 2020, Valerie Herianova. In quanti adesso seguiranno le vicende calcistiche del mai banale Usti nad Labem?

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.