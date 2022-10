Haaland e il post-derby da tripletta, Laporte: “Ho firmato più tuoi “palloni” che miei contratti…”

Erling Haaalnd ha già segnato tre triplette come calciatore del Manchester City e non ha ancora raggiunto le 15 partite giocate. Come è consuetudine per i giocatori che segnano tre gol, si portano a casa il pallone autografato dai compagni di squadra. Aymeric Laporte ha timbrato la sua firma in onore del compagno di squadra già in tre occasioni.