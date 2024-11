Haaland rischia la prigione per una multa

Probabilmente un eccesso di velocità, in Svizzera, può far rischiare 24 ore di carcere ad Erling Haaland, attaccante norvegese del Manchester City

Una notizia rivelata dalla Gazzetta Ufficiale del cantone di Vaud , in Svizzera, fa sapere che l'attaccante norvegese Erling Haaland non avrebbe pagato una multa da circa 60 franchi, circa 64,50 €. Questo mancato versamento prevederebbe 24 ore di carcere. Qui in Italia, al massimo, può arrivare una cartella esattoriale... Ma lì, è in Svizzera...

La presenza del norvegese in Svizzera è data dal fatto che il padre, anche lui ex calciatore, vive ad Andermatt , una perla di circa 1355 abitanti nel Canton Uri nella valle di Orsera, nel cuore di tre importanti passi alpini: il San Gottardo, il Furka e l'Oberalp.

E' possibile, quindi, che il reato sia un banale eccesso di velocità, anche se il motivo di questa multa non è al momento noto. La notizia è sorprendente, anche per l'esiguità della multa in relazione al più che lauto ingaggio dell'attaccante. Il rischio è che Haaland potrebbe essere arrestato non appena rimetterà piede in terra elvetica.