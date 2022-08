Hajduk sotto accusa: “Il derby a Zagabria è stato giocato da codardi”

Le parole, appuntite, di Lozo nei confronti dell'Hajduk sconfitto di goleada con 4 gol subiti nel secondo tempo dopo essere passato in vantaggio nel primo: "Dopo la partita, il tecnico Dambrauskas ha affermato che per lui non era importante se giocasse con tre o quattro in difesa, ma la distribuzione dei ruoli all'interno del sistema di gioco. Era evidente che era consapevole dei suoi errori e che i ruoli non erano ben distribuiti".

Li ha tenuti in scacco matto, ma ha giocato facendo scelte completamente opposte. L'Hajduk non è una squadra che può giocare in un bunker difensivo. Questa volta l'idea del gioco era quella di difendere. In questo momento, l'Hajduk può eguagliare la Dinamo a Zagabria, e lo ha dimostrato sotto Dambrauskas, ma è per questo che mi dispiace ancora di più che non abbiano giocato in modo più coraggioso. Non è un dramma perdere in questa fase della stagione, ma bisognava fare qualcosa di più perché è stata giocata da codardi. La Dinamo ora è psicologicamente un passo avanti".