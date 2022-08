Derby croato, avanti l’Hajduk: ma la Dinamo rimonta e vince di goleada

La Dinamo Zagabria ha battuto l'Hajduk 4-1 al Maksimir nel derby nazionale croato della quinta giornata di campionato. Vittoria ancor più netta di quella di un mese fa ai rigori, in Supercoppa.

I gol per la Dinamo sono stati segnati da Oršić, Baturina, Ademi e Gojak, e per l'Hajduk da Atanasov. L'Hajduk ha preso il comando nel primo tempo con il suo gol segnato poco prima di entrare negli spogliatoi, e la Dinamo ha ribaltato la situazione nel secondo. La Dinamo resta prima in classifica con 13 punti e nessuna partita da recuperare, mentre l'Hajduk è secondo con sei punti e 2 gare ancora da giocare rispetto ai rivali.