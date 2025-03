Domenica 2 marzo (calcio d'inizio ore 15:00) è in programma il tanto atteso "Derby Eterno" tra Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato , una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del campionato croato. La Dinamo di Fabio Cannavaro , attualmente terza in classifica, è costretta a vincere per mantenere vive le speranze di titolo, mentre l' Hajduk di Gattuso , secondo, punta a consolidare la propria posizione.

Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato: dove vedere il Derby Eterno

La super-sfida tra Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato non sarà trasmessa in Italia. Tuttavia, per gli appassionati che desiderano seguire l'incontro, è consigliabile verificare le piattaforme di streaming sportive che offrono partite internazionali, come ad esempio DAZN o NOW TV, per eventuali aggiornamenti sulla disponibilità della diretta. In alternativa, siti web specializzati, come quelli delle due squadre duellanti, potrebbero fornire aggiornamenti in tempo reale e highlights post-partita.