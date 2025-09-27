Harry Kane fa la storia: superati i record di Cristiano Ronaldo e Haaland

L'ex centravanti del Tottenham continua a dare prova del suo valore, con prestazioni di livello assoluto e numeri impressionanti. Se con gli Spurs ha dimostrato una costanza invidiabile, con il club tedesco sta riuscendo a fare addirittura meglio

Luca Gilardi 27 settembre - 12:09

Harry Kane si è reso protagonista di un record a dir poco incredibile con la maglia del Bayern Monaco. Il centravanti inglese ha sempre avuto numeri incredibili, dimostrando una continuità fuori dal comune e una grande capacità di finalizzazione. Tuttavia, i numeri messi in mostra con i bavaresi vanno ben oltre quanto fatto dall'attaccante con la maglia del Tottenham. Kane, a 32 anni, sembra essersi preso tutte le rivincite del caso sui suoi detrattori, che lo accusavano di essere un "perdente di lusso" e di non incidere a sufficienza nei match importanti.

Il nuovo record di Kane — Harry Kane ha raggiunto quota 100 gol con il Bayern Monaco, diventando il giocatore più veloce di sempre a raggiungere la tripla cifra di reti con un club dei cinque principali campionati europei. L'attaccante inglese ha messo il proprio timbro in entrambe le frazioni della vittoria per 4-0 contro il Werder Brema.

Con la doppietta messa a referto contro la formazione biancoverde, il bomber dei bavaresi tocca dunque questo incredibile traguardo realizzativo in soli 104 incontri, considerando tutte le competizioni. Un'impresa che gli permette di battere il precedente record condiviso da Cristiano Ronaldo ed Erling Haaland, rispettivamente con Real Madrid e Manchester City.

I numeri di Kane al Bayern Monaco — Kane conferma di essere in uno stato di forma straordinario in questa stagione: i due gol contro il Werder Brema portano infatti il suo bottino a ben 15 reti in sole otto partite disputate. Al termine della partita, l'inglese ha commentato l'accaduto: "È pazzesco per me. È un onore raggiugere i 100 gol con questo grande club. Questo traguardo è anche merito dei miei compagni e dello staff tecnico che mi aiutano ogni giorno. È fantastico riuscirci così in fretta. Speriamo di arrivare a un altro centinaio".

Dopo un trasferimento da record per 104 milioni di sterline, Kane è passato dal Tottenham al Bayern Monaco. Nella sua prima stagione con i bavaresi ha segnato la bellezza di 44 gol, fornendo anche 12 assist. Numeri simili a quelli dello scorso anno, quando l'attaccante ha realizzato 41 gol accompagnati da 14 assist. La soddisfazione più grande, però, è arrivata tramite il raggiungimento dei primi titoli di squadra: la vittoria della Bundesliga e della Supercoppa di Germania. Adesso, con la conquista di questo importante record individuale unito alle vittorie di gruppo, le considerazioni sul suo conto dovranno sicuramente essere riviste.