Harry Kane “trollato” da Wikipedia: primizia assoluta, ma il bomber non ha “ucciso” Michael Jackson…

La pagina spagnola di Wikipedia ha fornito una descrizione un po’ orribile di Harry Kane. In un paragrafo si legge che il calciatore è stato accusato di aver ucciso la star statunitense

Ci sono poche volte in cui un argomento attuale è stato “trollato” nella più grande enciclopedia di Internet, Wikipedia. L'ultimo protagonista o vittima di questo tentennamento? L’attaccante di Tottenham e Inghilterra Harry Kane. Mentre impazzano le voci di mercato su una sua ipotetica partenza direzione Manchester City per la cifra esorbitante di 100 milioni e mezzo di euro, l’inglese è stato accusato di aver ucciso, niente di più e niente di meno, Michael Jackson.

Come si vede nella descrizione sulla sua pagina spagnola di Wikipedia, il calciatore sarebbe stato l’assassino di una delle più grandi pop star che sia esistita nella storia della musica moderna. “E' noto per essere stato accusato dell’omicidio di Michael Jackson nel 2009, sebbene sia stato riconosciuto colpevole dal tribunale in un processo durato poco più di 7 mesi”, si legge nella suddetta enciclopedia, nel secondo paragrafo che accompagna il nome del giocatore Spurs.