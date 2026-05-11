L'inesauribile passione per il calcio non ferma Hector Cuper. Alla veneranda età di quasi 71 anni, lo storico allenatore è pronto a rimettersi in gioco per una nuova avventura. L'ex tecnico dell'Inter tornerà infatti in Sudamerica, accettando l'incarico di guidare l'Universitario di Lima, storica formazione che milita nel massimo campionato del Perù. Si tratta di un suggestivo ritorno alle proprie origini: rientra nel suo continente dopo quasi trent'anni di carriera vissuti da autentico giramondo tra Europa, Asia e Africa.

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Il passato italiano

In Italia, il nome di Cuper rimane indissolubilmente legato alla panchina nerazzurra e al drammatico, giorno in cui l'vide sfumare clamorosamente loall'ultima giornata di campionato. La sua permanenza a Milano fu inoltre profondamente segnata dal burrascoso rapporto con. I tanti litigi intercorsi tra l'allenatore e il "Fenomeno" culminarono con la rottura definitiva prima del trasferimento del fuoriclasse brasiliano alnell'estate del 2002.

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A distanza di tempo, proprio Ronaldo lo definì senza mezzi termini come il "peggior allenatore mai avuto". Oltre all'intensa parentesi interista, in Italia Cuper ha trascorso anche 3 mesi al Parma nel 2008.

La carriera di Cuper

A livello internazionale, la carriera di Cuper è stata spesso accompagnata da un record sfortunato: le sconfitte in finale. Se a inizio carriera riuscì a trionfare vincendo una Copa CONMEBOL con il Lanús, da quel momento in poi ha ottenuto pochissime soddisfazioni. Oltre al già citato tricolore perso in Italia, sono innumerevoli i trofei sfumati sul più bello: una finale di Coppa delle Coppe e una di Coppa del Re col Maiorca, le due storiche e brucianti finali di Champions League col Valencia, e una Coppa d'Africa con l'Egitto.

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Negli ultimi anni, il suo percorso da commissario tecnico è ricordato soprattutto per aver fallito lealla guida di(curiosamente, le prime due saranno impegnate negli Stati Uniti a giugno).

Ora le attenzioni sono tutte rivolte al campionato peruviano, dove Cuper avrà un compito tutt'altro che semplice. Il tecnico dovrà infatti risollevare le sorti dell'Universitario: dopo aver festeggiato 3 titoli consecutivi, l'inizio di questa stagione è stato molto difficile e attualmente la squadra si trova ferma al 4° posto.

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