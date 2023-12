Henry sul Var: “Palla fuori o no? Mettiamo una telecamera dall’alto…”

L'ex attaccante francese dei Gunners ha detto la sua sul caso del primo gol del West Ham nel London derby contro l'Arsenal: il Var ha convalidato la rete, ma il pallone sembra proprio uscito fuori dal campo...

Tornano le polemiche da Var in Premier League. Ancora una volta di mezzo c'è l'Arsenal di Mikel Arteta. Il gol del vantaggio del West Ham all'Emirates nel London derby della diciannovesima giornata di Premier League è stato viziato da un errore di valutazione del Var.

Ancora polemiche, dunque, dopo quelle sul gol di Anthony Gordon del Newcastle che è valsa la prima sconfitta stagionale in campionato dei Gunners...

Arsenal ko nel London derby tra Var e polemiche

L'ultima partita dell'Arsenal all'Emirates del 2023 si è chiusa con una sconfitta nel London derby con il West Ham e un pieno di polemiche. Ancora una volta sotto accusa il Var. Gli Hammers, che hanno poi trionfato 2-0 - quarto successo nelle ultime 5 partite -, sono passati in vantaggio al 13' con la rete di Soucek.

Il gol del West Ham scaturisce da un chiaro errore difensivo in combinata di Gabriel e Zinchenko. Ma la polemica è scoppiata per la decisione molto contestata del Var che ha convalidato la rete della squadra di Moyes, non riuscendo però a chiarire un punto che, per forza di cose, risulta fondamentale nell'assegnazione o meno del gol: il pallone, trasformato in assist da Bowen per il numero 28 ceco, era uscito dal campo o no?

Sui social stanno iniziando a circolare diverse immagini che ritraggono il pallone fuori al momento del cross. Ma, in mancanza di prove risolutive, il Var ha optato per la convalida della rete. L'Arsenal, dunque, si ritrova a recriminare contro il Var per la seconda volta in stagione, dopo il primo ko in campionato contro il Newcastle del 4 novembre scorso.

Al St James' Park sotto l'occhio del ciclone era finito proprio la rete decisiva dei Magpies a firma di Anthony Gordon. Arteta si era infuriato per la decisione del Var di concedere il gol, viziato da tre episodi dubbi prima della marcatura del numero 10 del Newcastle: la palla dentro o fuori di Willock, il fallo in attacco di Joelinton su Gabriel e il fuorigioco dello stesso Gordon.

La soluzione di Thierry Henry

Thierry Henry ha avanzato una soluzione dopo il primo gol del West Ham contro l'Arsenal. Queste le parole dell'ex attaccante francese ai microfoni di Prime Video: "Per noi è la seconda volta in campionato, dopo la sconfitta a Newcastle di inizio stagione. Ma se vuoi aiutare gli arbitri a trovare l'angolo giusto, se vuoi sapere se la palla è fuori, devi stare sopra la palla".

Continua Henry: "Questo è l'unico modo per sapere se la palla è fuori o meno. È il 2023, quasi il 2024 e non abbiamo ancora una fotocamera in alto. Troppe volte è capitato che non sai se la palla è fuori o no".

