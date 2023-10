Hertha Berlino, il presidente litiga in ufficio e si infortuna: tre vertebre rotte…

“L'Hertha BSC dovrà fare a meno di Kay Bernstein per i prossimi giorni – si legge una nota ufficiale diffusa dalla squadra ora in Zweite Liga –. Dopo un incidente in ufficio, il nostro presidente è stato portato in ospedale martedì pomeriggio. Sta bene in queste circostanze ed è già sulla via della guarigione, ma il 43enne non potrà partecipare all'assemblea generale del club capitolino di domenica prossima. Bernstein si rivolgerà ai soci presenti tramite videomessaggio. “A nome di tutto lo staff, dei nostri giocatori e allenatori, auguriamo a Kay una buona e rapida guarigione”, ha dichiarato l'amministratore delegato Thomas E. Herrich.