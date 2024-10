L'Hertha Berlino ha preso una ferma posizione contro l'uso di un'espressione collegata all'epoca nazista, recentemente riproposta da alcuni tifosi nei cori dello stadio. In un comunicato diffuso sui social, il club ha spiegato l'origine controversa di questa frase, dichiarando che essa non è in linea con i valori del club. La società si impegna a rimuovere commenti che contengono tale espressione e invita i sostenitori a non utilizzarla.