All’Hibernian il derby di Edimburgo: Hearts battuto 2-1

Hibernian-Hearts termina 2-1: decisiva la rete di Ireland nella ripresa. Il derby di Edimburgo, il più vecchio di Scozia, è biancoverde.

Gennaro Dimonte 2 marzo 2025 (modifica il 2 marzo 2025 | 19:48)

L'Hibernian batte 2-1 l'Hearts of Midlothian e conquista il derby di Edimburgo. Di Iredale il gol decisivo nella ripresa dopo l'iniziale vantaggio di Boyle intervallato dalla rete ospite di Grant. Con questo successo i biancoverdi si confermano al terzo posto in Premiership, alle spalle di Celtic e Rangers. Granata che restano fuori dalla griglia playoff per lo Scudetto e momentaneamente dovranno lottare per non retrocedere.

La cronaca di Hibernian-Hearts — Grande atmosfera a Easter Road per il derby più vecchio di tutta la Scozia. Coach Gray propone un offensivo 3-4-1-2 con Campbell trequartista e il duo Boyle-Bowle davanti. Difesa a 4 per Critchley ma stesso peso davanti, con Shankland dietro Wilson e Kabangu. Match incredibilmente divertente dopo soli 10 minuti: al 6' Boyle porta in vantaggio l'Hibernian su assist di Iredale, al 9' l'Hearts la pareggia con un bel gol di Grant. Cuori che addirittura la ribaltano al 33' con Kabangu ma il guardalinee segnala una posizione di fuorigioco.

Ripresa con meno emozioni ma tono agonistico sempre molto alto vista la posta in palio. Il momento topico si sviluppa al 74', quando Ireland viene pescato in area e batte Gordon. Inutili i cambi e gli assalti finali degli ospiti per cercare di pervenire al pareggio, la stracittadina di Edimburgo è biancoverde.