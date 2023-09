Hojlund esce e l’Old Trafford fischia ten Hag, il tecnico: “Non ha ancora i 90 minuti…”

Ebbene sì, Rasmus Hojlund ha lasciato il campo a capo chino, dopo essere stato sostituito mentre dal suo fischiatissimo allenatore Erik ten Hag durante Manchester United-Brighton 1-3...

Redazione DDD Direttore responsabile

Quanti fischi, forti e sonori, ieri sabato 16 settembre all'Old Trafford mentre i tifosi del Manchester United reagivano alla decisione dell'allenatore Erik ten Hag di togliere il nuovo acquisto Rasmus Hojlund con la squadra in svantaggio per 2-0 contro il Brighton in Premier League.

Hojlund, acquistato per 82 milioni di dollari dall'Atalanta, era al debutto dal primo minuto

Al bomber danese era stato annullato un gol dal VAR nel primo tempo dopo che la palla era stata giudicata fuori gioco prima che segnasse. Con lo United in svantaggio per i gol di Danny Welbeck e Pascal Gross, ten Hag ha deciso di apportare modifiche nel tentativo di cambiare la partita.

Ma quando il pubblico ha visto che Hojlund veniva sostituito da Anthony Martial al 64esimo, il clima sulle tribune è diventato elettrico e polemico. I tifosi del Manchester United hanno voluto mostrare il loro apprezzamento per il nazionale danese e lo hanno applaudito mentre lasciava il campo, mentre i tifosi ospiti hanno iniziato a schernire il pubblico di casa cantando: "Possiamo affrontarti ogni settimana?"

L'allenatore del Manchester United Erik ten Hag ha tentato di respingere i fischi che hanno accolto la sua decisione di sostituire Rasmus Højlund durante la sconfitta per 3-1 contro il Brighton stesso: "Penso abbia giocato bene", ha detto Ten Hag. "I nostri tifosi fin dal primo momento hanno accolto Hojlund in maniera fantastica. Questo darà fiducia a Rasmus". Ten Hag lo aveva detto alla vigilia che non era in grado di giocare tutti i 90 minuti contro il Brighton: "Tutti sanno che è arrivato con un piccolo problema", ha aggiunto. "Lo abbiamo gestito e fatto lavorare nelle ultime tre o quattro settimane, ma non è pronto per una partita intera e abbiamo molte partite da giocare a stretto giro uno dopo l'altro, quindi dobbiamo migliorare la forma fisica. Se si infortuna perché non è in grado di giocare 90 minuti, non faremmo il suo bene".

Ten Hag si è affrettato anche a respingere il suggerimento che i fischi fossero per Martial, che ha faticato ad ingranare dopo essere entrato: "Penso che sia stato perché Rasmus Højlund è uscito, ma non voglio discuterne, quindi non lo so", ha detto Ten Hag. "Penso che Anthony Martial l'anno scorso ogni volta che ha giocato ha avuto un effetto molto positivo sulle nostre partite. Non abbiamo quasi perso nessuna partita con Anthony Martial in campo, quindi se è così, allora non capisco".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.