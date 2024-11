Holloway vede i fantasmi: “Il campo è infestato, perciò stiamo andando male”

Tra le motivazioni e le scuse per giustificare lo stato di forma della propria squadra, Holloway entra di diritto con una scusa molto originale per discolpare l'andamento negativo della sua squadra

"Il rituale per purificare il campo"

Dopo l'infortunio del capitano Ollie Clarke, Holloway ha rivelato di voler coinvolgere sua moglie in un rituale con la salvia per purificare l'area e chiedere scusa agli spiriti. "Il campo è infestato, c'è un cimitero vicino", ha affermato l'allenatore della squadra di quarta divisione inglese. "Sono veramente sconvolto da quanto sta accadendo, quindi cercherò di purificare il nostro campo di allenamento. Mi è stato detto che è vicino a un antico luogo di sepoltura e, sinceramente, non sto scherzando. Per questo motivo, chiederò a mia moglie di venire qui per compiere un rituale di scuse, sperando che porti un po' di fortuna alla nostra squadra".