Hosseini come Donnarumma e l’Esteghlal vince il Teheran derby

Vincere ai rigori è emozionante. Gli italiani lo sanno bene e da oggi anche gli iraniani, specialmente i tifosi Blue dell'Esteghlal grazie al loro "Donnarumma"...

Ci sono parate che possono cambiare la vita di un portiere. Sventare il calcio di rigore decisivo è il sogno di ogni estremo difensore, specialmente in una gara ad eliminazione diretta. In un derby, poi, le emozioni si moltiplicano all'infinito. Deve averlo pensato Hossein Hosseini, portiere classe 1992 dell'Esteghlal. Al termine di una serie di rigori quasi perfetta il portiere iraniano sventa l'ultimo penalty. Derby Teheran vinto, Persepolis eliminato, la capitale dell'Iran è blu. L'Esteghlal vola in semifinale di Hafti Cup (trofeo nazionale) grazie al volo d'angelo del suo portiere che ha ricordato (in parte) i due di Donnarumma contro l'Inghilterra.