Teheran, c’è il derby: Persepolis favorito ma ritorna l’ex Benevento Diabaté

Dopo il periodo di isolamento forzato dall'Iran l'attaccante maliano (ex Benevento) è tornato a disposizione dell'Esteghlal. La squadra allenata in passato da Stramaccioni, però, non avrà vita facile nel derby...

Emanuele Landi

In Iran l'attenzione nella giornata di oggi sarà tutta per il derby di Teheran. Persepolis-Estelghal, valida per i quarti di finale di Hafzi Cup, è un match che va al di là di una competizione sportiva. Il derby tra i rossi e blu non significa (oggi) vincere per raggiungere le semifinali della coppa nazionale ma molto di più. E in questo incontro in passato c'era un volto noto ma anche adesso (come negli ultimi due anni) ci sarà un ex Serie A.

Photo Credits: instagram "freekick_persia"

I rossi sono primi in campionato. I blu, invece, occupano il terzo posto ma la classifica non conta in una gara di coppa (17:15 ora italiana). Può solo, forse, stimolare ancora di più l'Esteghlal a fare meglio potendo contare anche su Cheick Diabaté. L'ex Benevento, infatti, ci sarà essendo tornato a disposizione nelle ultime tre gare. L'attaccante maliano è a disposizione solo da una quindicina di giorni circa. Diabaté era tornato in Francia dopo che la Iran Professional League era stata interrotta per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, ma non è riuscito a tornare in Iran a causa delle restrizioni sui voli COVID-19. Sarebbe dovuto restare in Francia per 10 giorni ma il giocatore è stato costretto a restarci per circa un mese. Ora, Diabaté è tornato in Iran ed è pronto per il derby di Teheran. Il Persepolis favorito ma avvisato.