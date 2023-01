Hugh Grant al Craven Cottage per vedere il suo Fulham, ma la sua visuale è ostacolata da…

Il Fulham di Marco Silva sta regalando parecchie gioie in questa stagione ai propri tifosi. In Premier League, prima delle due sconfitte contro Newcastle e Tottenham, erano arrivate quattro vittorie consecutive. L’ultima nel London derby in casa contro il Chelsea. Nel quarto turno di FA Cup i Cottagers sono stati costretti al replay dal Sunderland, nono in Championship, dopo l’1-1 maturato a Craven Cottage (vantaggio firmato da Jack Clarke, pareggio del Fulham nella ripresa con capitan Tom Cairney).