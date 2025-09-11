Hugo Souza continua a scrivere pagine importanti nella storia recente del Corinthians . Nella vittoria per 2-0 contro l’ Athletico-PR , valida per i quarti di finale della Copa do Brasil, il portiere brasiliano ha neutralizzato un rigore di Benavidez , raggiungendo quota otto parate dal dischetto con la maglia bianconera. Un numero che gli permette di superare una leggenda come Dida e di avvicinarsi ai grandi del passato.

Superato Dida, ora mira al podio

Il confronto con la storia è inevitabile. Dida, considerato uno dei migliori specialisti del ruolo, si era fermato a sette rigori parati in 95 presenze ufficiali con il Corinthians. Hugo Souza ha già fatto meglio, arrivando a otto in appena 77 partite. Con questo risultato, il portiere classe 1999 entra di diritto nella lista dei migliori pararigori del club.

Il traguardo più vicino ora è il podio: davanti a lui restano Gylmar con 11, Ronaldo Giovanelli con 27 e l’inarrivabile Cássio con ben 32 rigori respinti. Numeri che certificano la tradizione del Corinthians tra i pali e che motivano ancora di più Hugo a continuare su questa strada.

Una crescita costante tra rigori e sicurezza in campo SAO PAULO, BRASILE - 31 AGOSTO: Hugo Souza del Corinthians reagisce durante una partita tra Corinthians e Palmeiras come parte del Brasileirao 2025 alla Neo Quimica Arena il 31 agosto 2025 a San Paolo, Brasile. (Foto di Miguel Schincariol/Getty Images) Analizzando nel dettaglio le otto parate, emerge una distribuzione significativa: quattro sono arrivate nei tempi regolamentari, contro avversari illustri come Estevão e Raphael Veiga del Palmeiras, Pablo Dyego del Novorizontino e lo stesso Benavidez dell’Athletico-PR. Le altre quattro, invece, sono maturate in lotterie di rigori decisive in Copa Sudamericana e Copa do Brasil.

Nel complesso, Hugo Souza ha fronteggiato 26 calci di rigore con il Corinthians: otto parati, due finiti fuori e sedici trasformati. Un bilancio che conferma la sua crescita costante e la sua capacità di esaltarsi nei momenti chiave. La sua parabola è ancora in ascesa, ma le premesse lasciano pensare che il suo nome possa affiancare, in futuro, quelli dei grandi portieri della storia del club.