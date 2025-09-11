Hugo Souza continua a scrivere pagine importanti nella storia recente del Corinthians. Nella vittoria per 2-0 contro l’Athletico-PR, valida per i quarti di finale della Copa do Brasil, il portiere brasiliano ha neutralizzato un rigore di Benavidez, raggiungendo quota otto parate dal dischetto con la maglia bianconera. Un numero che gli permette di superare una leggenda come Dida e di avvicinarsi ai grandi del passato.
LA CURIOSITA'
Hugo Souza da record: i segreti del nuovo specialista dei rigori del Corinthians
Superato Dida, ora mira al podio
Il confronto con la storia è inevitabile. Dida, considerato uno dei migliori specialisti del ruolo, si era fermato a sette rigori parati in 95 presenze ufficiali con il Corinthians. Hugo Souza ha già fatto meglio, arrivando a otto in appena 77 partite. Con questo risultato, il portiere classe 1999 entra di diritto nella lista dei migliori pararigori del club.
Il traguardo più vicino ora è il podio: davanti a lui restano Gylmar con 11, Ronaldo Giovanelli con 27 e l’inarrivabile Cássio con ben 32 rigori respinti. Numeri che certificano la tradizione del Corinthians tra i pali e che motivano ancora di più Hugo a continuare su questa strada.
Una crescita costante tra rigori e sicurezza in campo—
Analizzando nel dettaglio le otto parate, emerge una distribuzione significativa: quattro sono arrivate nei tempi regolamentari, contro avversari illustri come Estevão e Raphael Veiga del Palmeiras, Pablo Dyego del Novorizontino e lo stesso Benavidez dell’Athletico-PR. Le altre quattro, invece, sono maturate in lotterie di rigori decisive in Copa Sudamericana e Copa do Brasil.
Nel complesso, Hugo Souza ha fronteggiato 26 calci di rigore con il Corinthians: otto parati, due finiti fuori e sedici trasformati. Un bilancio che conferma la sua crescita costante e la sua capacità di esaltarsi nei momenti chiave. La sua parabola è ancora in ascesa, ma le premesse lasciano pensare che il suo nome possa affiancare, in futuro, quelli dei grandi portieri della storia del club.
