Alessandro Savoldi 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 14:41)

Bruttissime immagini dal Brasile: durante Athletico Paranaense-Corinthians un tifoso della squadra di casa ha invaso il terreno di gioco per colpire il portiere avversario, Hugo Souza.

Cosa è successo a Hugo Souza, portiere del Corinthians — Nel finale della sfida alla Ligga Arena tra Athletico Paranaense e Corinthians è successo ciò che non dovrebbe mai succedere su un campo da calcio. Nel recupero del secondo tempo un tifoso ha trovato il modo di accedere al campo per aggredire, spintonandolo, Hugo Souza, estremo difensore degli ospiti. Il portiere del Timao ha avuto una reazione esemplare. Non si è agitato, si è allontanato per non reagire mentre i compagni fermavano l'invasore e ha atteso l'intervento della sicurezza.

Una volta che gli addetti sono accorsi sul campo, il tifoso, se così si può definire, è stato prontamente allontanato. Souza ha parlato della cosa dopo la partita: "Ho dovuto mantenere la calma, perché avrei pagato caro una qualsiasi reazione, magari venendo espulso e danneggiando la squadra. Secondo me quando si è avvicinato si è reso conto dell'errore commesso e ha un po' rallentato. Si trattà però di un comportamento che deve essere condannato: è inaccettabile. Non si può tollerare che qualcuno invada il campo e aggredisca un giocatore".

Souza ha aggiunto: "I tifosi presenti hanno spinto e l'atmosfera era spettacolare. Credo che questo episodio rovini però quello che hanno fatto sugli spalti. Spero in pesanti provvedimenti e che la persona in questione non resti impunita". Difficile capire cosa abbia spinto il sostenitore dell'Athletico Paranaense a questo gesto: la squadra ha perso solo 0-1 nei quarti di finale di Coppa del Brasile, un risultato che lasciava tutto aperto in vista del ritorno.

Da segnalare poi che, nel 2022, un episodio simile aveva coinvolto Cassio, all'epoca portiere del Corinthians. Sul campo del Santos, il giocatore era stato attaccato da un tifoso del Peixe. I vertici del calcio brasiliano devono quindi seriamente iniziare a pensare a una soluzione per eliminare questi brutti episodi.