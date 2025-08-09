Dopo 18 anni di carriera il difensore tedesco dirà ufficialmente addio al calcio giocato nell'amichevole di domani tra Borussia Dortmund e Juventus.

Mattia Celio Redattore 9 agosto - 17:07

Dopo l'ultima stagione con la maglia della Roma, Mats Hummels ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo una carriera durata 18 anni. Ma non ancora in modo ufficiale. O meglio, il difensore tedesco tornerà in campo un'ultima volta prima di dire veramente addio al calcio giocato e lo farà domani pomeriggio, con il Borussia Dortmund, in occasione dell'amichevole contro la Juventus.

Hummels, il tedesco giocherà Dortmund-Juventus — Mats Hummels, lo scorso aprile, aveva annunciato che la sua stagione con la Roma sarebbe stata l'ultima della sua carriera. Dopo 18 anni, il difensore ha così deciso di smettere con il calcio giocato. Ma non ancora in maniera ufficiale. Domani pomeriggio alle 17:30, l'ex giallorosso disputerà la sua partita di addio e lo farà con il Borussia Dortmund, suo club più rappresentativo, nella sfida amichevole contro la Juventus di Igor Tudor.

Hummels, come ricordiamo, arrivò a Dortmund neanche ventenne nel 2008 e vi restò fino al 2016, quando il Bayern Monaco, che lo aveva ceduto per 4 milioni, se lo riprese a 35. Tre anni più tardi però il tedesco fece ritorno ai gialloneri per 30 milioni e vi giocò altre 5 stagioni. Dopo il mancato rinnovo, la scorsa estate si è trasferito a parametro zero alla Roma, ma l'esperienza nella Capitale ha avuto più bassi che alti. Con la maglia dei prussiani, il classe '88 ha collezionato in tutto 508 presenze e 38 reti vincendo 2 Bundesliga, 3 Coppe di Germania e altrettante Supercoppe Tedesche.

Il difensore tedesco, dunque, sarà in campo dal primo minuto nella sfida contro i bianconeri. A rivelarlo è il direttore generale dei gialloneri Carsten Cramer a Sport1 e Sky: "Si vedeva chiaramente quanto fosse felice per lo svolgimento della partita. Ecco perché gioca dall'inizio: perché vorrebbe scendere in campo con la squadra". Per l'occasione verrà indossata una maglia speciale: su ogni divisa verrà stampato il numero 15, indicante gli anni passati con il Dortmund, sul quale verranno stampate le immagini del suo periodo al Westfalenstadion.