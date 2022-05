I due derby incrociati, Canarie e Asturie: il Las Palmas può approfittarne…

Sarà derby Las Palmas-Tenerife ai playoff per salire nella Liga?

A una giornata dal termine della B spagnola, la Segunda Division, il Tenerife è quarto con 69 punti e il Las Palmas sesto a quota 67. Sono le due rivali di Gran Canaria e possono incontrarsi nel derby dei playoff. Il centrocampista francese Nuke Mfulu, che ha giocato molto bene nell'ultima gara vinta 2-1 contro il Real Öviedo, preferisce pensare prima al weekend dell'ultima giornata che vedrà il Las Palmas impegnato a Gijon, e poi a quello che verrà: "Non abbiamo ancora pensato ai playoff perché abbiamo ancora una partita. Giocheremo a Gijón con l'intenzione di vincere. Andremo per i tre punti, ma poi se c'è un pareggio andrà bene”, ha detto.

E se ci fosse il derby ai playoff? "Tenerife è già nei playoff ed è un rivale come gli altri, ma sicuramente un derby ai playoff sarebbe bello. Ma alla fine è un rivale come gli altri”. La partita Sporting Gijon-Las Palmas è particolare, perché sembra che i tifosi di casa vogliano favorire la squadra delle Canarie per impedire ai rivali delle Asturie, appunto l'Oviedo, di accedere ai playoff: "È comprensibile che i tifosi lo pensino, ma il club e la squadra vorranno concludere la stagione nel migliore dei modi, quindi sono sicuro che lo Sporting vorrà dare il massimo per vincere la partita. Troveremo uno Sporting competitivo che rappresenterà per noi una partita difficile”.